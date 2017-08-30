В Ульяновске людей, пришедших на встречу с главой региона Сергеем Морозовым, из здания вытеснили бойцы ОМОНа, сообщает "URA.RU".

Местные жители приехали к Морозову, чтобы узнать его мнение о готовящемся строительстве китайского цементного завода "Анхуй Конч".

Предприятие должно появиться в Теренгульском районе области. Однако люди опасаются, что одно из наиболее живописных мест региона будет уничтожено вредным производством. Люди собирали подписи против строительства завода, а теперь и вовсе разбили палаточный лагерь и объявили голодовку. Морозов, несмотря на многочисленные призывы, так и не встретился с протестующими.