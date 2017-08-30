Программу "Жди меня" на Первом канале больше не будет вести Александр Галибин, с которым не стали продлевать контракт, пишет РБК со ссылкой на источник.

Программа останется в эфире в новом сезоне, но уже без Галибина.

Источник издания, близкий к руководству канала, сообщил, что решение об отстранении ведущего — это вопрос кадровой политики и внутреннее дело телекомпании "ВИD".

Сам Александр Галибин пояснил, что о переменах его предупредили две недели назад.

Ранее с каналом попрощались ведущие Андрей Малахов и Александр Олешко, а также ведущий программы "Пока все дома".