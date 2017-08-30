Заместитель директора НИИ гриппа по научной работе Людмила Цыбалова на пресс-конференции не исключила вероятности роста смертности от гриппа в эпидемическом сезоне 2017-2018 годов, сообщает "Интерфакс".

Цыбалова отметила, что, судя по ситуации в Южном полушарии, где в настоящее время эпидемический сезон в самом разгаре, а также по ситуации, которая была в прошлую эпидемию, предполагается, что наиболее распространенным будет вирус H1N1 — аналогичный тому, который вызвал пандемию в 2009 году.

"За прошедшие 8 лет было несколько эпидемий с участием этого вируса, и основная масса летальных исходов связана с вирусом H1N1. Поэтому предстоящий сезон должен вызывать напряжение у всех специалистов", — сказала Цыбалова, не исключив, что число смертельных исходов может быть несколько повышено по сравнению с предыдущим годом.

По ее словам, к группам риска традиционно относятся пожилые люди, страдающие сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, а также беременные женщины.

Кроме того, в зоне повышенного риска оказываются люди, регулярно пользующиеся общественным транспортом, где создается благоприятная среда для распространения вируса.

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