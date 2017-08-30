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Проект "Чистые скалы – достояние Алтая", разработанный краевым отделением Русского географического общества, победил в конкурсе на соискание гранта губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Подчеркивается, что данный грант в сфере экологической реабилитации туристически привлекательных природных объектов в текущем году присуждался в первый раз. Конкурс был объявлен в целях сохранения уникальных природных объектов края, формирования положительного имиджа как туристского региона, господдержки социально ориентированных некоммерческих организаций и в связи с Годом экологии в стране, говорится в сообщении.
В соответствии с проектом победитель конкурса займется очисткой от надписей скал в Алтайском, Змеиногорском, Смоленском, Советском, Солонешенском, Красногорском, Курьинском, Краснощековском и Чарышском районах края.
Уточняется, что на эти цели будет выделено 1,5 миллиона рублей.
Комментарии
Смывка старой краски сейчас есть отличная. А за хулиганство привлекать нужно.
ерундой занимаются. как те, кто оставляет надписи, так и те, кто их оттирает
а также те, кто пишет комментарии об этом
Никогда не понимала, зачем писать на скалах? "Здесь был Вася"! И что с того , что был? эти скалы несколько тысяч лет простояли! а тут Вася со своим "здесь был я"!!!! Звезды, блин