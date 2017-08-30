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Начальник УПРДОР "Алтай" Ярослав Долинский 24 августа во время совещания по дорогам заявил, что ремонт трассы в обход города Рубцовска отложен Росавтодором на неопределенный срок из-за приоритета в сторону других участков. В частности, ведомство считает, что в ближайшие годы более актуально реконструировать Чуйский тракт до Новосибирска и Бийска.

"В программе 2014-2017 годов Росавтодор сознательно, в связи с уменьшением финансирования, перераспределил средства в пользу ремонта, что привело к сложностям при реализации", — сказал Ярослав Долинский.

Как отметил на совещании начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз, речь идет о строительстве 18-километровой дороги в обход Рубцовска, которое обойдется в миллиард рублей. Строительство участка было намечено на 2020 год, но Росавтодор перераспределил средства в пользу участков с более интенсивным движением в сторону Бийска и Новосибирска.

При этом губернатор Александр Карлин напомнил, что дорога необходима, чтобы вывести транзитный транспорт из города. Сейчас миновать Рубцовск при движении по федеральной трассе А-322 невозможно. Для этого необходимо проехать около 7,7 километра по разбитой дороге. А у муниципалитета же нет средств, чтобы построить обход на свои средства.

"По Рубцовску нет понимания. Интересная песня: я два куплета исполню, потом передохну, а четвертый допою. В сторону Рубцовска это Александр Богданович споет, а мы потом финальную часть завершим. Слова этого куплета трудно выучиваются, они дорогие. В моем понимании, если мы тему обхода через Рубцовск решили, то тема интенсивности была бы актуальной. Кровоток слабый, потому что артерия перекрыта зажимами с той или иной стороны. Был бы обход, совершенно другой был бы поток автомобилей", — сказал на совещании губернатор Александр Карлин.

При этом Ярослав Долинский отметил, что за последние три года удалось провести работу на 136 километрах дорог. Активные работы были по Чуйскому тракту, за Бийском в сторону Горно-Алтайска. Речь идет об участке длиной 20 километров. В 2017 году будет введено еще 10 километров — современная дорога с разделительным барьером. Таким образом, участок между Бийском и Горно-Алтайском будет отремонтирован полностью в 2018 году.