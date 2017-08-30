Фото: vk.com/barneos22
Сообщение о гибели водителя BMW X5 Алексея Бикташева, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Барнаула, появилось в социальных сетях.
Такие данные были опубликованы на одной из страниц в Instagram. В сообщении говорится, что водитель скончался в больнице накануне. К слову, сейчас данная информация удалена.
В УФСИН по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что эта информация является ложной, подчеркнув, что Алексей Бикташев жив.
В Октябрьском районном суде, где рассматривается это резонансное дело, редакции также сообщили, что информация о смерти обвиняемого в инстанцию не поступала. Уголовное дело продолжает находиться в производстве, и следующее заседание назначено на 29 сентября, добавили в суде.
Ранее сам Бикташев заявил, что неизлечимо болен. Ему инкриминируют совершение смертельного ДТП в центре Барнаула, в результате которого погибли два человека. Авария произошла утром 29 апреля этого года.
Известно, что молодой человек в состоянии опьянения, управляя BMW X5, на огромной скорости проехал перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль "Лада Ларгус". После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.
В результате 27-летняя горожанка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм. По данным полиции, в отношении молодого водителя BMW десятки раз выписывались штрафы за нарушения ПДД.
Комментарии
примета такая есть: если молва похоронила , значит до 100 лет доживет.
Лучше бы он и правда умер. Убить двоих и жить дальше.
Как-то от СМИ ускользает генеалогическое древо сего существа. Чей родственничек раз с ним так возятся? Был бы простой смертный на жигулях, сидел бы в камере невзирая на болезни. А то и после н-ного штрафа прав лишили.
А кто он по жизни? какие подвязки среди блатных имеет?
Написал бы: "Собаке - собачья смерть", но рано выходит ещё..
30.08.2017 15:38
гоги
А ты с какой целью интересуешься?