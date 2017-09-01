11 ноября на сцене драмы состоится долгожданная премьера эксцентричной комедии "Клоуны", участие в которой примут народная артистка России Нина Усатова, Михаил Жигалов и Борис Хвошнянский.
"Три клоуна, три жизни, три судьбы. И одна мечта. Мечта знаменитого трио о возвращении в цирк. Фантазии о талантливых номерах и нескончаемых аплодисментах. Манящий свет прожекторов и незабываемый запах арены. Вечные розыгрыши и бесконечная игра друг с другом. Всё, что заставляло их жить. Всё, что заставляет их жить и сейчас. Всё, что дает им силы верить в будущее и любить цирк. Трогательный, душевный, грустный и одновременно очень смешной спектакль с оригинальными костюмами, прекрасной музыкой и потрясающими цирковыми репризами. Спектакль, в котором драматические артисты погружены в атмосферу цирка", — рассказывают в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт".
Между прочим, на сцене артисты исполнят настоящие цирковые трюки, фокусы, пантомимы и эксцентрик-сцены, достойные мастеров цирка.
Комментарии