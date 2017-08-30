Фото: barnaul.org
Ремонт второго подземного перехода на Павловском тракте, расположенного у остановки "Панфиловцев", проведут в Барнауле за 1,264 миллиона рублей, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Работы выполнит ООО "РОСТ". В настоящее время здесь готовят к покраске стены и потолок во внутреннем помещении.
Переход отремонтируют и изнутри, и снаружи. Так, над входом демонтируют и заменят кровлю. Будет создано новое покрытие из акрила и поликарбоната, также отремонтируют наружные стены.
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Рабочие восстановят лестничные марши и полы. Освещать переход будут новые энергосберегающие светильники с рассеивателями света и защитными решетками от вандалов.
Работы предполагается завершить до конца сентября.
Ранее, напомним, начался ремонт еще одного перехода на Павловском тракте, расположенного на остановке "Мастерские". Стоимость работ составляет 1,565 миллиона рублей.
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