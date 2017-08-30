Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Сергей Дугин в среду, 30 августа, посетил спортивную площадку в школе №1 на улице Короленко, которую к началу года отремонтировали в частно-муниципального партнерства за 2 миллиона рублей.
Там рабочие установили футбольные ворота, баскетбольные кольца, а также уложили современное резиновое покрытие. По просьбе жителей микрорайона обновят площадку для занятий баскетболом и волейболом в гимназии №22 в переулке Ядринцева. Также по просьбе родителей и детей начата реконструкция стадиона школы №48. На объекте асфальтируют беговые дорожки и строят спортивную игровую площадку.
Дугин, осматривая новую площадку в школе №1, показал учащимся мастер-класс в некоторых видах спорта. Например, поиграл с ними в баскетбол. Однако поразить кольцо из двухочковой зоны чиновнику не удалось – мяч предательски выскользнул из корзины. Удача не улыбнулась известному барнаульцу и в футболе. Он решил пробить пенальти вратарю школьной команды. Сергей Дугин установил мяч на точку и намеренно не стал бить в девятку ворот. Удар оказался несильным, мяч полетел по центру. Голкипер уверенно отбил мяч и выиграл футбольную дуэль у чиновника.
Отметим, что игра в футбол с барнаульскими школьниками Сергея Дугина превратилась в мем в интернете. Пользователи сети начали выкладывать свои коллажи, где знаменитые футболисты высоко оценивают талант Дугина.
Комментарии
Вот это да! Глава играет в футбол да еще и с детьми! Такого еще не видел, отлично когда власти выходят на контакт с горожанами
Команда лизать подана.
Натруженные языки готовы.
Ну, а что разве Дугин не человек и у него не было детства? А молодец он, конечно.
У гостя что-то сломалось- видать мяч отскочил в его сторону.Радуют такие новости.
Дугин жжет, конечно! Зато за ним интересно наблюдать не то, что за некоторыми!
Зачем в новостях про Дугина, комменты проплаченных троллей ?
Поиграл в футбол, ну и что? Конечно пиар, обычное дело. Но проплаченные комменты, это явный перебор, то ли от глупости, то ли от многолетней привычки лизать жопу начальству.
Молодец Сергей Иваныч! Так и надо быть ближе к народу и за народ с народом! А то что в деловом костюме и без спортивок - это дизреспект
оба пользователя выложили свои фотожабы)
Дешёвое позёрство.
Что-то лизуны сегодня малоактивные.