На сайте госзакупок появилась информация о проведении аукциона на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также приобретение технологического оборудования для общежития работников краевых учреждений культуры, которое появится в Барнауле по адресу Сизова, 24.
Из краевого бюджета на эти цели выделят 241 381 143,10 руб. На эти средства подрядчик должен будет убрать деревья и существующий фундамент, провести общестроительные работы, оборудовать проезды и тротуары, наружные сети водоснабжения и водоотведения. Сюда же войдут работы по возведению несущих и наружных ограждающих конструкций, устройство кровли, фасадная и внутренняя отделка.
Аукцион уже стартовал, заявки будут принимать до 11 сентября текущего года. Результаты озвучат 15 сентября. Стоит отметить, что часть общежития будет отведена для работников культуры, а часть — для медиков. В доме будет 17 этажей, а рассчитан он на 126 квартир.
Заверить работы по условиям контракта нужно будет через 17,5 месяцев после заключения договора.
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