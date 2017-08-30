Фото: vk.com/barneos22
Ситуацию с наличием тараканов в барнаульской горбольнице №11 прокомментировали в Министерстве здравоохранения Алтайского края, отметив, что в медучреждении в этом году трижды проводилась обработка помещений от насекомых.
"В больнице в текущем году трижды проводилась санобработка от насекомых — в апреле, июне и августе. В этом месяце данные мероприятия прошли 16-го числа", — отметила представитель Минздрава.
По словам собеседницы, в больнице обработали все корпуса. Ежедневно проводится проверка тумбочек и холодильников, дополнительно применяются ловушки против насекомых.
"Несмотря на это, видимо, насекомые остались в вентиляции. Главный врач заверил, что лично проверит все корпуса", — добавили в министерстве, уточнив, что в скором времени в больнице может пройти еще одна обработка помещений от тараканов.
Напомним, ранее на засилье насекомых в палатах горбольницы №11 пожаловался один из пациентов, опубликовавший в качестве доказательства своих слов видеоролик.
Комментарии
А минздраве тараканы есть?
проводили обработку, заключали на это гос.контракт наверно. Значит надо подтягивать дезинфекторов за ненадлежащее выполнение услуг.