Фото: altai-krai.sledcom.ru
Президент России Владимир Путин назначил руководителем Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР полковника юстиции Алексея Александрова, который до этого занимал должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю. Соответствующее распоряжение подписано главой государства 21 августа 2017 года. Информация о назначении появилась на сайте управления.
Полковник Александров сменил на этом посту генерала Сергея Грызыхина, возглавлявшего Западно-Сибирское управление СКР с 2007 года. По некоторым данным, Грызыхину предложена должность начальника управления ведомства в Приморском крае.
Алексей Александров окончил юридический факультет Алтайского государственного университета. С 1997 года последовательно занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Приобского района Бийска, старшего следователя прокуратуры Бийска, следователя по особо важным делам отдела по надзору за предварительным расследованием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры города Бийска. Потом работал там в качестве заместителя прокурора. В 2011 году назначен заместителем руководителя СУ СКР по Алтайскому краю.
Дважды награжден медалью "За безупречную службу".
Комментарии