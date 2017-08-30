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Губернатор Алтайского края Александр Карлин улучшил свои позиции в национальном рейтинге губернаторов, расположившись на 26-й строчке, сообщает ИА Regnum.
Его фамилией по итогам июля-августа текущего года открывается группа губернаторов-середняков. Отметим, что в аналогичном рейтинге по итогам мая-июня Карлин находился на 31-й строчке. Рост позиций главы Алтайского края эксперты связывают с положительными оценками его работы.
"По индексу промышленного производства в первом полугодии край занял 17-е место по стране, показав результат 109,9% (исследование РИА Рейтинг), при очень небольших цифрах долговой нагрузки. Здесь и в нынешнем году не без оснований надеются получить хороший урожай. Это особенно ценно с учётом климатических неурядиц, нашествий саранчи и т.п., объективных неблагоприятных факторов, от которых пострадали многие субъекты России", — отмечается в пояснении к рейтингу.
Кроме того, в плюс губернатору записывают рост финансовой эффективности предприятий, развитие медицинского кластера, исполнение регионом программы капитального ремонта, попадание края в число выгодополучателей от введения курортного сбора.
Что касается общефедеральных лидеров рейтинга, то ТОП-5 губернаторов выглядит так:
- Евгений Савченко (Белгородская область);
- Владимир Якушев (Тюменская область);
- Александр Дрозденко (Ленинградская область);
- Сергей Собянин (Москва);
- Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ).
Аутсайдерами рейтинга стали: губернатор Омской области Виктор Назаров, губернатор Мурманской области Марина Ковтун и глава Забайкалья Наталья Жданова.
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