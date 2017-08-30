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Генеральная прокуратура заинтересовалась информацией о возможных нарушениях закона, которые были допущены во время съемок передачи "Пока все дома". Об этом пишет Life, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Издание уточняет, что речь идет о скандале с финансированием съемок видео о детях-сиротах (видеопаспортах). По данным ряда средств массовой информации, создатели передачи смогли выстроить схему, которая гарантировала им победу в государственных контрактах на создание таких видео. В Генпрокуратуре проводят проверку по данному факту.
В ведомстве подчеркнули, что особое внимание будет уделено целевому использованию 110 миллионов рублей, которые выделило, согласно информации СМИ, Минобрнауки РФ на производство видеопаспортов детей-сирот.
Ранее выяснилось, что передачу, выходившую в эфир по воскресеньям с 1992 года, с нового телесезона не будут показывать на Первом канале.
Данный факт связывают со скандалом по поводу многомиллионных тендеров, которые выигрывал ведущий программы Тимур Кизяков.
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