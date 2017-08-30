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Скандально известная 18-летняя Диана Шурыгина, якобы ставшая жертвой изнасилования, приняла участие в программе Дмитрия Шепелева "На самом деле" на Первом канале. Об этом сообщает Life, ссылаясь на паблик Super.
Отмечается, что в студии девушка столкнулась с родственниками Сергея Семенова, которого обвинили в ее изнасиловании, а также с гневным гулом зрителей. В сообщении сказано, что от напряжения Шурыгина периодически бросалась в слезы и пыталась покинуть студию. Кроме этого, она эмоционально отреагировала и на вопросы про события роковой ночи, употребляя в ответах нецензурную лексику.
Подчеркивается, что итоги проверки девушки детектором лжи станут известны уже в четверг, 31 августа.
Комментарии
на припадочных шизофреничках полиграф не даёт достоверных данных.