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Бывший полицейский из города Яровое в Алтайском крае приговорен к условному сроку за то, что ударил задержанного разрядом электрошокера, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и специальных средств. В данный момент установлено, что 12 февраля прошлого года старший лейтенант полиции во время разбирательства по сообщению о причинении телесных повреждений применил насилие к 57-летнему задержанному.
Полицейский ударил его разрядом электрошокера по телу. Задержанный упал и ударился головой.
"В результате противоправных действий представителя власти задержанный получил телесные повреждения, причинившие легкий вред его здоровью", — добавляют в СКР.
Судом бывшему правоохранителю назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также мужчина лишен права занимать определенные должности в структурах власти.
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