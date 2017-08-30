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Алтайское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сети бургерных "Мама, я поел" из-за рекламы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении сказано, что предприятие распространяет в Барнауле листовки, в которых рекламируются хот-доги с использованием снимка девушки с широко открытым ртом. В подписи к изображению утверждается, что хот-дог "по твоей просьбе может быть острым", а также что "это лучшее, что было у меня во рту, за 100 рублей". Такая же реклама размещена в группе бургерной "Мама, я поел" в соцсети.
Отметим, что многие сочли данную рекламу оскорбительной.
Рассмотрение дела назначено на 19 сентября текущего года, говорится в сообщении ФАС.
Добавим, что в рекламе бургерной усмотрели признаки нарушения п.1 ч.3 ст.5, ч.6 ст.5 ФЗ "О рекламе". Реклама считается недостоверной, если она содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед другими, а также если в ней допускаются непристойные сравнения и выражения.
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