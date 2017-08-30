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Съемочная группа канала "Россия 24" попала под обстрел украинских силовиков под Донецком, когда снимала сюжет о соблюдении "школьного перемирия". Пострадавших в результате произошедшего нет, пишет РИА "Новости" со ссылкой на собственного корреспондента канала Андрея Руденко.
По его словам, журналисты в среду, 30 августа, прибыли в Ясиноватский район, чтобы снять, как соблюдается перемирие. Обстрел начался, как только приехала съемочная группа. Руденко уточнил, что сначала огонь велся из стрелкового оружия, а затем из тяжелого. "Было три-четыре разрыва", — приводит его слова агентство.
После прекращения обстрела с позиций силовиков журналисты покинули место съемок.
Представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики подтвердил произошедшее, отметив, что ранее уже не раз заявляли о том, что обстрелы со стороны ВСУ в районе не прекращаются. "Противник постоянно ведёт огонь в этом районе, несмотря на договоренности ", — цитирует агентство собеседника.
Другой корреспондент Александр Сладков в эфире канала отметил, что огонь открыли со стороны украинских позиций.
Журналист отметил, что все произошло не на передовой, до которой было 600 метров, а рядом с населенными пунктами, где живут люди и дети готовятся к школе.
Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке страны договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала текущего года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для обеспечения "режима тишины" к 1 сентября. Но стороны уже успели обвинить друг друга в нарушении договоренностей.
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