Фото: lizaalert.org
Волонтеры ведут поиски 28-летнего барнаульца Владимира Линкина, безвестно пропавшего 17 августа. Запись об этом появилась на форуме "Лиза Алерт".
Уточняется, что мужчина в указанную дату ушел из дома, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Рост пропавшего равен 170 сантиметрам, у него нормальное телосложение, карие глаза и короткие черные волосы.
Мужчина был одет в футболку, черный жилет на синтепоне, черные спортивные трико с белыми лампасами и сланцы.
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