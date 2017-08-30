В среду, 30 августа, в Киеве была похищена и увезена в неизвестном направлении журналистка Первого канала Анна Курбатова, сообщает LIFE со ссылкой на подтверждение от редакции телеканала.
Отмечается, что ранее девушке неоднократно поступали угрозы в связи с освещением событий на Украине.
Во время последней своей командировки в Киев Курбатова освещала празднование Дня независимости страны, а также работала на торжественном параде с участием военнослужащих НАТО.
Другие подробности ЧП выясняются.
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