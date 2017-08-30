Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать публикации в СМИ о его сыне Николае Чоулзе, сообщает LIFE.
"Семью свою я ни с кем не намерен обсуждать, не намерен воспринимать хоть какую-то информацию о моей семье от кого бы то ни было", — сказал Песков.
Он отметил, что не видел публикаций о своем сыне, поскольку в отпуске не пользовался интернетом, отметив, что ему о таких материалах в СМИ рассказали коллеги.
Также Песков сообщил, что с настороженностью относится к общественной деятельности своей дочери Елизаветы Песковой.
Ранее в СМИ появились публикации о том, как безработный сын Пескова ведет разгульный образ жизни: живет в дорогих квартирах, ездит на элитных автомобилях и так далее.
Комментарии
Капитализм в действии или показальный образ жизни элиты президента РФ.
интересно
можно еще обсудить тест Ишихары на рубашке
"ведет разгульный образ жизни: живет в дорогих квартирах, ездит на элитных автомобилях и так далее"
Подскажите, где здесь разгул?! Я не знаю что это за поц и где он берёт деньги, но "тема титек не раскрыта". Каждый живёт по возможностям. Вот я по мимо основной работы ежедневно ухаживаю за скотиной и занимаюсь огородом. Не жалуюсь, привык жить на земле, так жили мои предки. Если парень зарабатывает, он волен жечь свои деньги по своему усмотрению