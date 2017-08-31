Фото: avito.ru
Коттедж площадью 328 квадратных метров, обнесенный забором с фигурной ковкой, продают в барнаульском поселке Казенная Заимка за 14 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом стоит на участке 10 соток. Крыша усадьбы покрыта полимерной песчаной черепицей. К коттеджу примыкает теплый кирпичный гараж на два автомобиля, также имеется навес с автоматическими подъемными воротами.
"Во дворе положена тротуарная полимерная плитка, зеленый газон, за домом выделенная зона – барбекю и баня из сосны (внутри обшита кедром). Отдельное место занимает ухоженный сад с множеством культурных растений и виноградником", — отмечает автор объявления.
В коттедже имеются витражные окна, этажи соединены лестницей из массива березы. На первом уровне расположены гостиная, кухня. На втором этаже — холл, три спальни, теплый балкон.
В подвале оборудован вместительный погреб, спортивный зал и мастерская.
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