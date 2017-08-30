Программа "Пока все дома" будет выходить в эфир на канале "Россия 1". Об этом свидетельствует программа телепередач, размещенная на сайте канала. Первый выпуск выйдет в эфир в воскресенье, 10 сентября.
Другие данные о программе, в том числе и имя ведущего, пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России организовала проверку информации о нарушениях при съемках программы "Пока все дома". В середине августа Первый канал отказался от программы в связи со скандалом, в который попал ведущий передачи Тимур Кизяков.
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