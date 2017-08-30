В Службе безопасности Украины прокомментировали ситуацию с журналисткой Первого канала Анной Курбатовой, заявив, что "все происходит в рамках законодательства", сообщает RT со ссылкой на "Украинскую правду".
В ведомстве не стали уточнять подробности. Ранее сообщалось, что в Киеве похитили журналистку Курбатову.
В Кремле пообещали приложить все усилия для выяснения ситуации. "Пока мы не располагаем информацией, но, безусловно, будем прикладывать все усилия для того, чтобы прояснить ситуацию", — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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