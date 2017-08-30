Журналистка Первого канала Анна Курбатова будет выдворена с территории Украины, сообщила на странице в "Фейсбуке" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Причина принудительной депортации при этом не называется. По некоторым данным, проблемы у журналистки возникли после ее репортажа о киевском параде ко Дню независимости 24 августа.
"Анна Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", — написала официальный представитель СБУ.
Ранее сообщалось, что Курбатову похитили в Киеве и увезли в неизвестном направлении. Журналистке неоднократно поступали угрозы, а несколько дней назад ее внесли в базу данных "Миротворца".
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