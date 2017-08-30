Корней Макаров, которого подозревают в избиении до смерти петербургского блогера Станислава Думкина в Парке Горького, не признал свою вину, сообщает LIFE со ссылкой на адвоката Артема Миняйчева.
"Мой подзащитный не признал вину", — заявил адвокат.
Макарову предъявили обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Диалоги на суде (дело об убийстве в Парке Горького) опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT. Действующие лица: Судья, Корней Макаров (подсудимый) и адвокат.
Судья — Корнею Макарову: "Признаете свою вину?"
Корней Макаров — судье: "Признаю!"
Адвокат — Макарову: *cмотрит грозно и молчит*
Корней Макаров — судье: "Не признаю!"
Судья — Корнею Макарову: "Может, частично признаете?"
Корней Макаров — судье: "Частично признаю..."
Адвокат — Макарову: *cмотрит грозно и молчит*
Корней Макаров — судье: "Не признаю..."
Как сообщает Telegram-канал Mash, Корней Макаров назвал все произошедшее глупой случайностью, а его адвокаты настаивают, что это была самооборона и конфликт был обоюдным. В результате Корнею просто пришлось защищаться от Стаса, шляпа которого ему не понравилась.
Впрочем, если судить о конфликте по записи с камеры наблюдения, потасовка была организована в одностороннем порядке.
Канал LIFE SHOT также рассказывает, что Макаров после случая в парке просто улетел в Таиланд, чтобы отдохнуть и привести нервы в порядок, и был не в курсе происходящего. Якобы ему позвонил отец, и пришлось возвращаться.
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