Рейтинг самых дорогих квартир Москвы, которые сдаются в аренду, составлен одним из ведущих риелторских агентств, пишет "Российская газета".
На первом месте оказались апартаменты площадью 282 квадратных метра на улице Остоженка. За один месяц проживания в таком жилье необходимо отдать 750 тысяч рублей.
Второе место заняла квартира площадью 165 "квадратов" в Плотниковом переулке в районе Арбата, в которой установлена мебель и сантехника лучших европейских брендов. Стоимость - 550 тысяч рублей в месяц.
Замыкает тройку дизайнерская квартира площадью 140 квадратных метров на Большой Якиманке. Данное жилье сдается по цене 450 тысяч в месяц.
На четвертой и пятой строчках рейтинга расположились соответственно квартиры в Малом Каковинском переулке у станции метро "Смоленская" и апартаменты в доме бизнес-класса на Нахимовском проспекте — 450 тысяч и 420 тысяч рублей в месяц.
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