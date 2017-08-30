Президент Украины Петр Порошенко направил президенту США Дональду Трампу письмо со словами поддержки в связи с ураганом "Харви", который обрушился на штат Техас. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Порошенко подчеркнул, что подобное показывает "несокрушимость духа и воли американского народа".
"Очень трогательно видеть, как рядовые американцы помогают друг другу, часто рискуя собственной жизнью. Такой героизм и единство, несмотря на экстремальные условия, в очередной раз убеждают нас в несокрушимости духа и воли американского народа перед любыми вызовами, будь то разрушительные стихийные бедствия или международные проблемы", — отметил Порошенко.
Он также выразил поддержку "американским друзьям".
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