Каждый год в России пропадает 120 тысяч человек, из которых 45 тысяч — дети, сообщает Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.
По данным Центра, ежегодно в России пропадает 120 тысяч человек, из которых в розыск объявляются около 60 тысяч. 45 тысяч из общего числа пропавших — несовершеннолетние. В среднем 1,5 тысячи детей остаются в розыске на следующий год и еще порядка 1,5-2 тысяч погибают при различных обстоятельствах.
Отмечается, что в Совете Федерации вскоре обсудят поиск пропавших детей. "В ноябре на базе Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации состоится круглый стол "Законодательное обеспечение взаимодействия государства и общества в поиске пропавших детей в РФ". Основной темой мероприятия станет межведомственное взаимодействие и взаимодействие с добровольческими организациями в поиске детей", — говорится в сообщении.
К диалогу будут приглашены все общественные добровольческие организации, занимающиеся поиском детей.
Свою позицию по этому вопросу изложат представители Национального мониторингового Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Национальный Центр выступает за максимально тесное взаимодействие волонтерских организаций с правоохранительными органами.
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