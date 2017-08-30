Бизнесмена, экс-сенатора Умара Джабраилова, устроившего стрельбу в одном из престижных московских отелей, отпустили под подписку о невыезде, сообщает LIFE.
"В рамках производства по уголовному делу по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство", сегодня в 18:15 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в МВД.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью в полицию позвонили сотрудники столичного отеля с жалобой на стрельбу. Правоохранители обнаружили в номере Джабраилова, которого увезли в ОВД.
У Джабраилова возник конфликт с сотрудниками отеля, когда тележку с едой в номер прикатила уборщица, а не официант. После этого бизнесмен начал стрелять в потолок и пол из наградного пистолета и требовать самого главного начальника.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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