Неизвестные сломали арт-объект "очки Джона Леннона", сообщается в паблике "Горный Алтай: ОЭЗ "Бирюзовая Катунь".
"Не правда ли, здорово, когда на отдыхе к природным красотам приятным бонусом добавляются рукотворные арт-объекты? Есть где сфотографироваться, чтобы долгими зимними вечерами вспоминать, глядя на летние фото. Мы стараемся сделать ваш отдых незабываемым. Жаль, что не все это ценят...", — говорится в сообщении.
Также была повреждена и скульптура железного человека, которому оторвали голову.
"10 августа вечером голова у робота была на месте, 11-го утром уезжали и головы уже не было. Ребенок до слез расстроился....", — пишет одна и читательниц паблика.
Отмечается, что робота уже починили, "голову нашли в кустах".
Комментарии