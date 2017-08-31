Министерство экономического развития РФ подготовило меры для повышения производительности труда в стране, пишет газета "Ведомости".
Меры разделены на два блока. Первый предусматривает улучшение бизнес-климата: снижение административных барьеров, стимулирование роста производительности и создание федерального центра компетенций. Второй блок разработан для пилотных проектов, в которых будут участвовать отобранные компании, которым государство поможет, в том числе, финансово.
Среди стимулов повышения производительности труда также предусмотрен пакет налоговых мер, предложения о льготном лизинге и о займах под 1% через Фонд развития промышленности.
Отмечается, что реализация программы по повышению производительности труда потребует около 30 миллиардов рублей за четыре года. В марте 2018 года планируется принять законы, которые обеспечат ее эффективное функционирование.
По базовому плану Минэкономразвития ожидает ускорить рост производительности труда в стране с 1,6% в 2018 году до 1,9% в 2020-м. В целевом варианте, предусматривающем стимулы, ожидается рост в 2,9% в 2020-м году.
Производительность труда — это ВВП на час отработанного времени.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что производительность труда в стране в 2015 году была в два раза ниже, чем в других странах Организации экономического сотрудничества и развития. При этом россияне, по его словам, потратили на работу больше времени, чем население развитых стран — около 2000 часов против 1750 часов. Медведев считает, что причинами тому являются недостаточный уровень конкуренции в экономике, технологическое отставание и нехватка нужных знаний у глав компаний, регионов и органов власти.
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