Федеральная служба государственной статистики сообщила, что потребительские цены в России в период с 22 по 28 августа опустились на 0,2% — это максимальный уровень дефляции за последние 14 лет в России.
Согласно данным Росстата, за прошедшую неделю стоимость овощей в среднем снизилась на 3%. "Так, цена картофеля упала на 7,3%, а белокочанной капусты, лука, моркови и помидоров — на 4,7-6,8%. Вместе с тем стоимость огурцов выросла на 0,4%", — говорится в сообщении.
При этом, как отмечается, цены на бензин не изменились.
Ранее сообщалось, что вскоре в стране может подешеветь хлеб, благодаря высокому урожаю зерна.
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