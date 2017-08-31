Депутат ГД заявила о невозможности содержания школ за счет родителей

Член Комитета Госдумы по науке и образованию Алена Аршинова заявила, что руководство школ не имеет права требовать или даже просить родителей учеников оказать финансовую поддержку для ремонта школ или покупки пособий, пишет "Парламентская газета".
Ранее министр образования и науки Ольга Васильева, выступая на Общероссийской родительском собрании, заявила, что проведение ремонтных работ в школьных учреждениях за счет родителей недопустимо.
"Безусловно, руководство школ не вправе требовать или даже просить родителей учеников о таких оплатах", — подчеркнула Аршинова, отметив, что в соответствии с законом об образовании обязательства по ремонту или закупке пособий целиком несут муниципалитеты и госорганы.
"С такой проблемой к депутатам периодически обращаются родители школьников как при ремонте школ, так и при покупке учебников и пособий за счет родителей. Мы с такими обращениями разбираемся в каждом конкретном случае, доводим информацию до Министерства образования и науки и других госорганов для оперативного решения проблемы", — пояснила Аршинова.
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