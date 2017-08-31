Группа американских, российских и французских ученых обнародовала итоги исследований, согласно которым российская часть акватории Каспийского моря может исчезнуть через 75 лет. Текст научной работы опубликован на сайте Американского геофизического общества, сообщает "Парламентская газета".
По данным ученых, в период с 1996 по 2015 год уровень воды в Каспийском море снижался на 7 сантиметров в год. Всего за указанное время показатель упал на примерно 1,4 метра. Они прогнозируют и дальнейший спад уровня воды в Каспийском море. Согласно их прогнозам, сильнее всего обмеление будет происходить в северной части озера, приходящейся на юго-восток Астраханской области, Калмыкию и Дагестан, где максимальная глубина достигает всего пяти метров.
Причиной усыхания водоема называется повышение температуры приповерхностного слоя атмосферы, снижение дождевого стока и водности рек, питающих Каспий.
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