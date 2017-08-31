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Знаменский монастырь в Барнауле начал освещаться по ночам

, ИА "Амител"
Территория будет освещаться с 21:00 до 6:00

 

Фото: barnaul.org

Монтаж освещения на территории Знаменского монастыря в Барнауле завершен. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на руководителя муниципального предприятия "Барнаулгорсвет" Владимира Бурягина

Уточняется, что на линии освещения зеленой зоны на перекрестке проспект Ленина — улица Мамонтова во вторник, 29 августа, завершили пусконаладочные работы и провели тест оборудования. Специалистам нужно еще время для настройки, однако отключать светильники и прожекторы уже не будут, подчеркивается в сообщении.

Предположительно, территорию у монастыря будут освещать в период с 21:00 до 6:00.

В пресс-службе напоминают, что реконструкцию освещения храма провели в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" и приурочили к юбилею Алтайского края и Дню города.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.08.2017 09:39
М

Красиво

0  0
31.08.2017 09:56
- гость -

Красиво-то понятно, но извините, за чей счёт банкет? Кто платит за подсветку церквушки - ПРЦ или муниципалитет, т.е. из нашего кармана?

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