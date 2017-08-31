Фото: barnaul.org
Монтаж освещения на территории Знаменского монастыря в Барнауле завершен. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на руководителя муниципального предприятия "Барнаулгорсвет" Владимира Бурягина.
Уточняется, что на линии освещения зеленой зоны на перекрестке проспект Ленина — улица Мамонтова во вторник, 29 августа, завершили пусконаладочные работы и провели тест оборудования. Специалистам нужно еще время для настройки, однако отключать светильники и прожекторы уже не будут, подчеркивается в сообщении.
Предположительно, территорию у монастыря будут освещать в период с 21:00 до 6:00.
В пресс-службе напоминают, что реконструкцию освещения храма провели в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" и приурочили к юбилею Алтайского края и Дню города.
Комментарии
Красиво
Красиво-то понятно, но извините, за чей счёт банкет? Кто платит за подсветку церквушки - ПРЦ или муниципалитет, т.е. из нашего кармана?