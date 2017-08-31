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Эксперты включили барнаульскую гимназию и бийский лицей в список 200 лучших российских школ. Рейтинг опубликован на сайте "Эксперт РА".
Уточняется, что перечень составили, чтобы определить, выпускники каких школ поступают в топ-20 лучших вузов России. Агентство проанализировало данные о поступлении в вузы более чем 93 тысяч выпускников из 12 тысяч школ.
Барнаульская гимназия № 42 в текущем году оказалась на 118-й строчке рейтинга. Бийский лицей-интернат Алтайского края же расположился на 135-м месте.
Из соседнего региона — Новосибирской области — в перечень попали семь учебных заведений, причем одно из них заняло пятую строчку рейтинга - специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета (СУНЦ НГУ). Также в рейтинг вошли гимназия № 1, лицей № 130 имени академика М.А. Лаврентьева, гимназия № 6, Инженерный лицей НГТУ, гимназия № 3 в Академгородке и Лицей № 22 "Надежда Сибири".
В исследовании уточняется, что цель составления списка – оценить не количество поступивших, а концентрацию талантливых и успешных выпускников в школах, вне зависимости от размера образовательного учреждения. Для этого рейтинговый балл каждой из школ в рейтинге делился на среднегодовое количество выпускников этих школ. На основе полученных итогов производилось нужное ранжирование школ.
Комментарии
Плохо то , что все лучшие уезжают из Алтайского края.
Плохо то , что все лучшие уезжают из Алтайского края.
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Не только лучшие уезжают, но и худшие. У нас вот алкаши сверху (и бывшие двоечники) уехали в Питер Вот счастье кому-то привалило.