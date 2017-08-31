Дорожные службы в Барнауле продолжают проводить комплексный ремонт городских магистралей в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". В этом году впервые в истории краевой столицы специалисты применяют самые современные технологии в сфере дорожного строительства. Подробнее о том, из чего состоят современные дороги, можно узнать в нашей инфографике. Для увеличения картинки нажмите на нее.
Комментарии
А где можно его увидеть?
так только федеральные дороги делают, но не в городе.
31.08.2017 10:37
- гость - А где можно его увидеть?
Для начала сходите к Окулисту... как выйдете сразу увидите)))
А дорожникам показывали?