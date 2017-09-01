Компания "АВИС-Софт" объявляет набор в группу на курс "1С: Зарплата и управление персоналом. Пользовательские режимы".
В программе курса – вопросы расчета заработной платы в хозрасчетных организациях, аспекты налогообложения и отражение результатов расчетов в отчетности с использованием программы "1С: Зарплата и управление персоналом 8".
Курс предназначен для пользователей как небольших, так и крупных предприятий, желающих освоить работу с новой редакцией программы "1С: Зарплата и управление персоналом 8" в части организационного проектирования, кадрового учета и расчета заработной платы.
Продолжительность курса – 32 часа.
Также набирается курс в формате выходного дня.
"АВИС-Софт" занимается финансовым консалтингом, организацией бизнес-тренингов и семинаров, продажей, настройкой и сопровождением программных продуктов фирмы "1С", предназначенных для комплексной автоматизации предприятий различных направлений деятельности и форм собственности.
Адрес: 656039, Барнаул, Малахова, 97, офис 3
Телефон: + 7 (3852) 44-33-25, 72-32-42
Сайт: www.avis-soft.ru
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