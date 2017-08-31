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В помощь школьнику: ТОП-5 приложений для смартфона

, ИА "Амител"
МТС сделал подборку обучающих приложений для смартфона для школьников младших классов

Смартфон нужен не только для развлечений, ведь он может стать мощным инструментом для получения и закрепления знаний в веселой и увлекательной форме. МТС предлагает подборку мобильных приложений, которые помогут школьникам младших классов лучше освоить школьные предметы.

Приложение "Тим" придется по вкусу всем детям. В игре нужно помочь динозаврику спасти свою семью, решая простейшие примеры уровня первого класса, составляя из пазлов геометрические фигуры и выполняя другие задания. Тут, кстати, так же, как в любимых детских играх-"прыгалках", иногда придется бегать, скакать и собирать на лету разные объекты.

Программу "Математейка" оценивают как один из лучших игровых тренажеров для закрепления таблицы умножения. Есть здесь и сложные примеры, так что программа не только для первоклашек, но и для тех, кто постарше. В "Математейке" огромное количество уровней, которые можно открыть только по мере прохождения предыдущих.

"Русский язык" - учебная программа. Здесь представлено восемь тем, которые чаще всего вызывают затруднения у учащихся начальной школы. По каждой из них школьнику предлагается пройти словарный диктант, состоящий из 10 заданий (кстати, их количество можно менять от 5 до 30). Если ребенок отвечает неправильно, приложение указывает на ошибку и предлагает запомнить правильное написание.

Приложение "Английский язык для школьников" помогает расширить словарный запас, потренироваться в аудировании, чтении и правописании. Здесь можно даже заучивать целые фразы. Программа предлагает для изучения около 30 разных тем, которые пригодятся всем начинающим изучать язык в младшей школе.

Историю России некоторые школьники начинают изучать уже в третьем классе, и зачастую этот предмет вызывает трудности: слишком уж много дат и имен правителей надо запомнить. Так что одноименное приложение будет очень полезным.

"Не забывайте также, что смартфон может стать отличным способом ненавязчивого контроля передвижений ребенка. Подключив услугу "Ребенок под присмотром", вы сможете отслеживать местонахождение, баланс счета телефона, уровень батареи, статистику звонков и СМС своего чада. Ограничить доступ к сайтам со "взрослым" содержанием позволит услуга "Контроль интернета", а с помощью сервиса "Родительский контроль" можно настроить ограничения для входящих и исходящих сообщений и вызовов," — рассказали сотрудники компании МТС.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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