Фото: tourjapan.ru
Роспотребнадзор предупредил туристов из РФ о кишечной инфекции в ряде японских регионов. Об этом сообщает "Российская газета", со ссылкой на сайт ведомства.
Уточняется, что в префектурах Гунма, Канагава и Саитама после приема пищи, которая была куплена в супермаркетах и ресторанах, зарегистрировано 14 случаев заболеваний. В больницу попали дети в возрасте от 5 до 12 лет. У них обнаружили энтерогеморрагическую кишечную палочку.
В сообщении сказано, что источником инфекции стал картофельный салат. Возбудитель попал в блюдо с плохо пастеризованными яблоками.
Наибольшее число заболеваний зарегистрировано в префектуре Саитама. Роспотребнадзор просит россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.
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