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Автомобиль сбил группу пешеходов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в ночь на четверг, 31 августа, сообщает "Российская газета".
В УГИБДД по городу и Ленобласти уточнили, что в результате произошедшего травмы получили четыре человека. Врачи оценили их повреждения как средней тяжести.
Причины, по которым иномарка Ford Mondeo выехала на тротуар, выясняются.
На опубликованной с камеры видеонаблюдения записи видно, что изначально легковушка ехала в сторону Адмиралтейства, однако, проезжая мимо Казанского собора, вдруг начала разворачиваться с крайней правой полосы. Вместо того, чтобы закончить маневр, иномарка выехала на тротуар, где сбила четверых пешеходов.
Машина остановилась только тогда, когда снесла продуктовую тележку и ограду у сквера собора. По факту произошедшего стражи порядка проводят проверку.
Комментарии
В европе терракты, а у нас случайность.