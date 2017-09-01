Выживете ли вы в экстремальной ситуации? Тест

Каждый из нас хоть раз выбирался на отдых в лес. Многолетние сосны, тишина, аромат хвои и редкое пение птиц никого не оставляют равнодушным. Если к поездке добавить прекрасную компанию, шашлыки и поиск той самой грибной полянки, то получается самый настоящий отдых, которого ждешь неделями. Все это может омрачить только одно обстоятельство: вы заблудились. И вот уже тишина кажется зловещей, птицы щебечут устрашающе, а грибные поляны похожи одна на другую. Amic.ru и магазин Garmin хотят проверить, сможете ли вы выжить, оставшись один на один с природой. Счастливчик, который 30-м ответит на вопросы теста, получит в подарок фитнес-браслет от AltayGarmin.
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Комментарии
Очень странный тест, для меня на половину вопросов ответов нет. Тест для тех кто в лесу пару раз был
Согласен с гостем в 08:17
1.09.2017 08:45
- гость -
Согласен с гостем в 08:17
Вроде солидная компания (сам пользуюсь их навигаторами), а такой бредовый тест нарисовали, такое ощущение что его писал человек который дальше соседнего магазина не ходит