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Выживете ли вы в экстремальной ситуации? Тест

, ИА "Амител"
Проверьте, сможете ли вы выжить, если останетесь один на один с природой

Каждый из нас хоть раз выбирался на отдых в лес. Многолетние сосны, тишина, аромат хвои и редкое пение птиц никого не оставляют равнодушным. Если к поездке добавить прекрасную компанию, шашлыки и поиск той самой грибной полянки, то получается самый настоящий отдых, которого ждешь неделями. Все это может омрачить только одно обстоятельство: вы заблудились. И вот уже тишина кажется зловещей, птицы щебечут устрашающе, а грибные поляны похожи одна на другую. Amic.ru и магазин Garmin хотят проверить, сможете ли вы выжить, оставшись один на один с природой. Счастливчик, который 30-м ответит на вопросы теста, получит в подарок фитнес-браслет от AltayGarmin. 

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Автор:
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Комментарии

1.09.2017 08:17
- гость -

Очень странный тест, для меня на половину вопросов ответов нет. Тест для тех кто в лесу пару раз был

0  0
1.09.2017 08:45
- гость -

Согласен с гостем в 08:17

0  0
1.09.2017 09:15
- гость -

1.09.2017 08:45
- гость -
Согласен с гостем в 08:17
Вроде солидная компания (сам пользуюсь их навигаторами), а такой бредовый тест нарисовали, такое ощущение что его писал человек который дальше соседнего магазина не ходит

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