Фото: ok.ru
Мужчина совершил прыжок с нового моста в Барнауле в ночь на четверг, 31 августа, и остался жив.
Информацию о данном инциденте порталу Amic.ru подтвердили в городском УМВД, отметив, что, вероятно, мужчина является любителем экстремального спорта и занимается джампом.
По предварительным данным, горожанин не получил никаких травм. Подробности случившегося в полиции обещали предоставить позже.
Между тем не исключено, что любителю прыжков грозит административная ответственность за свой поступок.
Комментарии
Одно время в рамках туркластера начали было раскручивать бренд ""Моста самоубийц", но потом почему-то передумли
Действительно,какой самоубийца))))Экстремааааал!!!!!!!
Любитель экстремалки должен был со старого прыгать где мелко, а так это явно прыгун в воду с вышек
а че у него резинка порвалась или как?
интересно, что он нарушил
и у нас экстремал студент (причем компьютерщик!) прыгал несколько раз с этого моста на рубеже веков, так что нет ничего в этом необычного