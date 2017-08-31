Фото: ytimg.com
Народная артистка РФ, певица Людмила Рюмина умерла в возрасте 68 лет в Москве. Об этом в четверг, 31 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на окружение исполнительницы.
По словам собеседника агентства, певица скончалась в Боткинской больнице после тяжелой продолжительной болезни. Дата прощания и похорон еще не назначена.
Агентство отмечает, что Рюмина исполняла русские народные песни, была основателем и руководителем Московского государственного ансамбля "Русы". С 1999 года являлась худруком Московского культурного фольклорного центра.
Она отпраздновала 68-й день рождения 28 августа.
Комментарии