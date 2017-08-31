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Основатель ретейлера Zara и текстильного концерна Inditex Амансио Ортега занял первое место в рейтинге самых богатых людей в мире по версии Forbes, пишет "Коммерсант".
Отмечается, что во вторник, 29 августа, акции Inditex подорожали на 1%, и через день предприниматель смог обойти прежнего лидера рейтинга, экс-главу Microsoft Билла Гейтса. На данный момент состояние Ортега оценивается в 85 миллиардов долларов.
Билл Гейтс расположился на второй строчке с 84,9 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидеров создатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 82,5 миллиарда долларов.
Издание пишет, что в пятерку лидеров также вошли американский инвестор Уоррен Баффет (77,5 миллиарда долларов) и основатель Facebook Марк Цукерберг (70,6 миллиарда долларов).
В начале года общественная организация Oxfam подсчитала, что активы, принадлежащие всего восьми самым богатым людям мира, равняются совокупному состоянию беднейшей половины всего человечества, добавляет издание.
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