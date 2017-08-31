Фото: Екатерина Смолихина, Павел Тминов, Виктория Гальцева
Август — грибная пора в нашем регионе. На базарах и вдоль трасс грибники предлагают лисички, белый гриб, грузди.
"Лисички плохо хранятся в замороженном виде — горчат", — говорит домохозяйка Алевтина. Грибы в ее семье любят, поэтому она покупает и маринует опята, а белые грибы замораживает.
Трехлитровое ведерко белого гриба стоит от 250 рублей и выше, в зависимости от точки продажи: в центре Барнаула — дороже, а вот на рынке в Павловске можно и за 200 рублей купить.
Жительница Новоалтайска Елена Волкова собирает грибы в поселке Белоярском, Озерках, в окрестностях Новоалтайска.
А вот медиаменеджер и маркетолог Павел Тминов собирает грибы возле села Бобровка Первомайского района, чем и поделился на своей страничке в Facebook.
Вообще, в соцсетях барнаульцы и жители края рассказывают о том, что в этом году много грибов в районе Тальменки и конкретно возле села Ларичиха, в лесах у села Рассказиха Первомайского района, в Троицком районе.
Певица театра музкомедии Виктория Гальцева собирала грибы вместе со своими детьми неподалеку от села Штабка.
По прогнозам синоптиков, предстоящие выходные в Алтайском крае будут теплыми – +22...+24 градуса, возможны кратковременные дожди. Погода, как говорится, грибная.
Комментарии
Два часа лазили вчера по лесу и ни одного грибочка не нашли...
31.08.2017 15:27
Sima
где лазили?
а то на выхах планирую в озерки мотнуть