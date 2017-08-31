В столице Алтайского края во вторник, 5 сентября, пройдет общегородской форум "Уютный Барнаул", сообщил Сергей Дугин.
"Форум будет посвящен развитию общественных пространств и благоустройству нашего города. Лидеры общественного мнения, депутаты, эксперты соберутся, чтобы обсудить, как повысить уровень комфорта нашего города. Также в работе форума мы рассчитываем на поддержку населения. Работа пройдет на нескольких дискуссионных площадках", — рассказал Сергей Дугин.
По его словам, на одной из площадок обсудят итоги и перспективы реализации партийного проекта "Комфортная городская среда", на другой — "Безопасные дороги", на третьей — реализацию проекта "Современная школа". Всего таких площадок будет шесть, по числу приоритетных городских проектов.
Он добавил, что прилагаются беспрецедентные усилия для выполнения программ, направленных на создание комфорта.
"Необходимо сохранить этот опыт, найти принципиально новые подходы для совершенствования этой работы", — подчеркнул Сергей Дугин.
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