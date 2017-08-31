Фото: News.sky.com
Северокорейские военные призвали молодых бойцов, которым не хватает еды, воровать кукурузу с полей местных жителей. Об этом пишет Meduza, ссылаясь на издание DailyNK, которое базируется в Южной Корее.
Источник издания сообщил, что солдаты устали от бесконечного голода, поэтому офицеры стали поощрять воровство. Он подчеркнул, что молодые бойцы воруют еду с помощью всевозможных методов.
"Офицеры инструктируют своих солдат, истощенных после учений, идти на поля местных жителей и есть кукурузу, потому что война неизбежна", – рассказал собеседник газеты, отметив, что офицеры даже угрожают бойцам трудностями, если они не воспользуются предоставленной возможностью.
Источник добавил, что на рынках стали часто видеть солдат с большими мешками неочищенной кукурузы. Бойцы продают ее по низким ценам тем, кто готов платить вперед.
Издание отмечает, что в начале сентября в Северной Корее начнется сезон сбора урожая кукурузы. Местные жители начали охранять свои фермы круглые сутки, однако они не всегда могут противостоять вооруженным солдатам.
Комментарии
Вот что за бред?
Какая право хрень и что это за источник такой?
Чухня. Северная Корея расположена на скалистой местности поэтому сложности с питанием там бывают, но не до такой степени.
Сначала обкатали методы оболванивания при помощи СМИ на КНДР. И наши, что самое странное даже государственные, СМИ с охотой перепечатывали всю эту ахинею про расстрелянных из пушек и скормленных львам родственниках Кима.Сейчас по наканному лепят из нас империю зла. А наши СМИ продолжают подпевать врущим новостям. Интересно, такие материалы после 18 часов на амике - политика редакции или личная инициатива вечерних дежурных?
а перед этим они собирают мясо с расстрелянных авиационными пушками лично Вождем генералов. Корейским СМИ только корейцы и верят