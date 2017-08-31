Мы подумали, что давно с вами не играли и решили исправить этот недочет. Наша очередная игра посвящена дорогам Барнаула, а вернее их строительству и ремонту. Некоторые уверяют, что вопросы получились слишком сложными. Но мы-то внимательно читаем комментарии под новостями и точно знаем, что среди наших читателей есть настоящие специалисты в дорожном ремонте. В какую погоду нельзя укладывать асфальт? Хотите проверить свои знания — играйте с нами.
Напоминаем, что "Дороги за 200" — это аналог популярной "Своей игры". Игроку нужно ответить на 25 вопросов. За один раунд можно найти решение только на 12 вопросов. Отвечайте на них (60 секунд и 3 попытки на 1 задачку) и поднимайтесь в рейтинговой таблице.
Комментарии